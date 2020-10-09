"Молотки" попытаются переманить норвежца в ближайшую неделю, утверждает The Guardian.

Мойес оценил новичка Вест Хэма и объяснил, благодаря чему конкурент Ярмоленко получил место в стартовом составе

До 16 октября клубы Премьер-лиги могут подписывать исполнителей из Чемпионшипа, а Вест Хэм хочет этим воспользоваться. Борнмут стремится получить за Кинга 17,5 млн фунтов. В свою очередь лондонцы продолжают торг, надеясь сбить цену нападающего из-за недолгой продолжительности его действующего контракта с "вишнями" (до лета 2021-го).

В сезоне 2019/20 Джошуа Кинг провел 26 матчей в АПЛ, в которых забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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