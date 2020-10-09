"Я думаю, что Цоуфал был блестящ в матче против Лестера. Так войти в игру, сыграв в Дании посреди недели... Я наблюдал за его результатами в Лиге чемпионов и за всеми событиями, приговаривая: "Надеюсь, он прибудет без травм", потому что мы договорились о его трансфере.

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Самое лучшее в Цоуфале – это его опыт, его знания. Это была причина, по которой мы думали, что он нам сейчас поможет. Мы видели того, кто выступал во многих больших играх – Лиге чемпионов – и выступает за свою страну. Его также очень рекомендовал Томаш Соучек, что помогло нам решится на трансфер.

Если взглянуть на людей, которые в данный момент играют в полузащите за нас – Боуэн, Соучек, Райс, Форналс – они все молодые игроки. Все они могут стать лучше. У них всех впереди еще больше – они только начали свою карьеру, и я с нетерпением жду, что они все прогрессировать.

В идеале, это то, что я хочу: я хочу молодых и голодных игроков, и я думаю, что то, как они играют в данный момент, демонстрирует большое желание достичь тех целей, о которых мы говорим", – приводит слова Мойеса официальный сайт Вест Хэма.

Отметим, что именно Боуэн выступает на позиции Ярмоленко и вытеснил украинца из основного состава "молотков" на матчи АПЛ.

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