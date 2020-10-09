"Молотки" спробують переманити норвежця у найближчий тиждень, стверджує The Guardian.

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До 16 жовтня клуби Прем'єр-ліги можуть підписувати виконавців із Чемпіоншипа, а Вест Хем хоче цим скористатися. Борнмут прагне отримати за Кінга 17,5 млн фунтів. Натомість лондонці продовжують торг, сподіваючись збити ціну нападника через коротку тривалість його чинного контракту з "вишнями" (до літа 2021-го).

У сезоні 2019/20 Джошуа Кінг провів 26 матчів в АПЛ, у яких забив 6 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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