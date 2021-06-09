Перспективный полузащитник Пьер Эква сменил клубную прописку в пределах британской столицы. Теперь он будет защищать цвета Вест Хэма.

Талантливый француз будет выступать за "молотков", сообщает официальный сайт клуба.

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Эква подписал с Вест Хэмом 3-летний контракт. Достался Юнайтед хавбек бесплатно, так как его контракт с Челси завершит действие 30 июня. Три года назад "синие" заплатили за Эква 2 млн евро Нанту. Основное амплуа юниора – опорник. Также он может сыграть в центре обороны.

В сезоне 2020/21 Пьер Эква провел 7 матчей в турнире резервных команд Премьер-лиги, в которых забил 1 мяч.

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