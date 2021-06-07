Бирмингемцы на своем официальном сайте объявили, что договорились о переходе 24-летнего аргентинца. Поскольку Буэндиа находится в расположении сборной, то все формальности будут закрыты во вторник вечером.

Арсенал официально попрощался с 4 игроками

По неофициальной информации, Астон Вилла заплатила "канарейкам" за их лидера около 35 миллионов евро. Интересно, что Эмилиано отказал Арсеналу, поскольку его не убедил проект лондонского клуба.

К слову, в прошлом сезоне Буэндиа сыграл за Норвич 41 матч, в которых забил 15 голов и отдал 17 ассистов, чем очень помог своей команде выиграть Чемпионшип и завоевать прямую путевку в АПЛ.

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