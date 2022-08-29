Вест Хем офіційно оформив рекордний трансфер Пакета – загальна сума витрат клубу за літо сягнула 170 млн
Півзахисник збірної Бразилії Лукас Пакета спробує свої сили на Туманному Альбіоні.
25-річний атакувальний хавбек змінив Ліон на Вест Хем. Із лондонцями він підписав контракт на 5 років з можливістю пролонгації ще на один, інформує пресслужба клубу.
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Лукас у столиці Великобританії одягатиме футболку з 11 номером. "Молотки" також повідомили, що цей трансфер став рекордним у їхній історії. На Пакета Ліон гарантовано заробив 43 мільйони євро, ще 17 передбачені у якості бонусів.
Цього сезону бразилець ще встиг провести за французький клуб два поєдинки, у минулому ж зіграв 44 матчі, оформивши 11 голів та 7 асистів.
До слова, загалом за літнє трансферне вікно Вест Хем вже витратив понад 170 млн у євровалюті включно з підписанням Пакета: Скамакка – 36 млн, Агерд – 35, Корне – 20,7, Пальмієрі – 15,4, Керер – 12, Ареола – 9,3.