25-річний атакувальний хавбек змінив Ліон на Вест Хем. Із лондонцями він підписав контракт на 5 років з можливістю пролонгації ще на один, інформує пресслужба клубу.

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Лукас у столиці Великобританії одягатиме футболку з 11 номером. "Молотки" також повідомили, що цей трансфер став рекордним у їхній історії. На Пакета Ліон гарантовано заробив 43 мільйони євро, ще 17 передбачені у якості бонусів.

Цього сезону бразилець ще встиг провести за французький клуб два поєдинки, у минулому ж зіграв 44 матчі, оформивши 11 голів та 7 асистів.

До слова, загалом за літнє трансферне вікно Вест Хем вже витратив понад 170 млн у євровалюті включно з підписанням Пакета: Скамакка – 36 млн, Агерд – 35, Корне – 20,7, Пальмієрі – 15,4, Керер – 12, Ареола – 9,3.

Born in Brazil, but now East London is his home.



Bem-vindo, @LucasPaqueta97! pic.twitter.com/N5AaDQROPD — West Ham United (@WestHam) August 29, 2022