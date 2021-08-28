Вест Хэм на своем официальном сайте сообщил о завершении трансфера Курта Зума из Челси. Контракт с "молотками" рассчитан до 2025 года. По информации Transfermarkt, Вест Хэм заплатил за звездного француза 30 млн евро.

Челси заплатит солидную сумму за звезду Севильи

"Я очень рад и очень горжусь. Мой разговор с Дэвидом Мойесом прошла очень быстро. Я просто чувствовал, что он действительно хочет, чтобы я присоединился к команде, особенно в такую хорошую команду, которая очень, очень хорошо начала сезон. Замечательный прошлый сезон Вест Хэма добавил команде уверенности в прогрессе в этом году, и я хочу помочь команде в этом", – приводит слова Зума пресс-служба клуба.

Напомним, Курт перебрался в Челси в 2014 году и отправлялся в аренды в Сент-Этьен, Сток Сити и Эвертон. В общем, француз сыграл за лондонцев 151 матч, в которых отметился 10 голами и 6 ассистов. За свою карьеру 26-летний защитник дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок английской Лиги и Лигу чемпионов.

Вест Хэм с Ярмоленко расписал боевую ничью с Кристал Пэлас, Эвертон одолел Брайтон и другие матчи 3-го тура АПЛ