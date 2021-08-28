В рамках 3-го тура АПЛ было проведено пять матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 3-й тур

Астон Вилла – Брэнтфорд – 1:1

Голы: Буэндиа, 13 – Тоуни, 7

Брайтон – Эвертон – 0:2

Голы: Грей, 41, Калверт-Льюин, 57 (пен)

Вест Хэм – Кристал Пэлас – 2:2

Голы: Форналс, 39, Антонио, 68 – Галлахер, 58, 70

Норвич – Лестер – 1:2

Голы: Пуккиі, 44 (пен) – Варди, 8, Олбрайтон, 77

Ньюкасл – Саутгемптон – 2:2

Голы: Уилсон, 55, Сен-Максимен, 90+1 – Эльюнусси, 74, Ворд-Праус, 90+6 (пен)

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Астон Вилла в родных стенах принимала Брэнтфорд. Уже на 7-й минуте гости вырвались вперед – отличился Тоуни. Однако, "львы" не замедлили с ответом и на 13-й счет сравнял Буэндиа, который с дальней дистанции мастерски закрутил под правую стойку.

Вторая половина встречи была довольно скучной – ни одного опасного момента за весь тайм. В конце концов, матч так и подошел к концу со счетом 1:1.

Эвертон на выезде встречался с Брайтоном. Под занавес первого тайма "ириски" сумели открыть счет – Грей на скорости ворвался в штрафную и мощно пробил в правый нижний угол ворот.

Сразу после перерыва гости заработали одиннадцатиметровый, который без особых проблем реализовал Калверт-Льюин – 2:0. "Чайки" сразу бросились в атаку, чтобы сравнять счет и до конца матча даже сумели создать несколько опасных моментов, однако реализовать их не смогли. Уверенная победа Эвертона.

Вест Хэм принимал Кристал Пэлас. В общем, первая половина встречи была не слишком богатой на события. Лишь один опасный момент и сразу голевой – Форналс в штрафной замкнул блестящую диагональ от Антонио.

В начале второго тайма "орлы" сравняли – отличился Галлахер. "Молотки" ответили голом Антонио на 68-й, но долго их превосходство не продержалось – за две минуты Галлахер снова восстановил равновесие, записав в свой актив дубль. На 87-й минуте на поле появился Ярмоленко, но результативными действиями украинец отличиться не успел. В итоге – ничья – 2:2.

Норвич встречался с Лестером. Уже на 8-й минуте "лисы" вырвались вперед благодаря голу Варди. Хозяева отчаянно пытались сравнять счет и под занавес тайма они сумели заработать одиннадцатиметровый, который без проблем реализовал Пукки.

Во втором тайме голевая засуха длилась до 77-й минуты, когда Олбрайтон замкнул прострел Варди в штрафную. "Канареек" ответили голом Маклина, но после просмотра VAR на предмет офсайда он был отменен. В конце концов, матч так и подошел к концу со счетом 2: 1 в пользу Лестера.

Саутгемптон пришел в гости к Ньюкасла. К концу первого тайма обе команды имели по несколько шансов открывать счет, но реализовать их никак не удавалось. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

В начале второй половины встречи "сороки" вышли вперед благодаря голу Уилсона. "Святые" отчаянно пытались восстановить равновесие и им это удалось на 74-й – отличился Эльюнусси. Под занавес тайма Сен-Максимен своевременно оказался на добивании в штрафной и отправил мяч под левую штангу – 2:1. Уже на последних минутах компенсированного времени гости заработали одиннадцатиметровый, и Уорд-Праус не упустил этот шанс – 2: 2. Боевая ничья.

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