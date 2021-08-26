Челси заплатит солидную сумму за звезду Севильи
18:05 - Читати українською
Защитник Севильи Жюль Кунде все же попробует свои силы в АПЛ.
Челси и Севилья согласовали трансфер защитника Жюля Кунде, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
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Испанский клуб получит за 22-летнего француза около 55 млн евро. Контракт Жюля с лондонцами будет рассчитан до лета 2026-го. В Севилью игрок перебрался в 2019-м, а ранее защищал цвета Бордо.
В прошлом сезоне Ла Лиги Кунде провел 34 матча, в которых отличился двумя голами и ассистом.
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