Защитник Севильи Жюль Кунде все же попробует свои силы в АПЛ.

Челси и Севилья согласовали трансфер защитника Жюля Кунде, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Испанский клуб получит за 22-летнего француза около 55 млн евро. Контракт Жюля с лондонцами будет рассчитан до лета 2026-го. В Севилью игрок перебрался в 2019-м, а ранее защищал цвета Бордо.

В прошлом сезоне Ла Лиги Кунде провел 34 матча, в которых отличился двумя голами и ассистом.

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