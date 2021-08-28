Вест Хем на своєму офіційному сайті повідомив про завершення трансферу Курта Зума з Челсі. Контракт з "молотками" розрахований до 2025 року. За інформацією Transfermarkt, Вест Хем заплатив за зіркового француза 30 млн євро.

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"Я дуже радий і дуже пишаюсь. Моя розмова з Девідом Мойєсом пройшла дуже швидко. Я просто відчував, що він дійсно хоче, щоб я приєднався до команди, особливо до такої хорошої команди, яка дуже, дуже добре розпочала сезон. Чудовий минулий сезон Вест Хема додав команді впевненості у прогресі в цьому році, і я хочу допомогти команді в цьому", – наводить слова Зума прес-служба клубу.

Нагадаємо, Курт перебрався до Челсі в 2014 році та вирушав у оренди до Сент-Етьєна, Сток Сіті та Евертона. Загалом, француз відіграв за лондонців 151 матч, у яких відзначився 10 голами та 6 асистами. За свою кар'єру 26-річний оборонець двічі ставав чемпіоном Англії, вигравав Кубок англійської Ліги та Лігу чемпіонів.

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