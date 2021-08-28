Вест Хем офіційно оголосив про підписання Зума
Захисник Челсі Курт Зума став одноклубником Андрія Ярмоленка наприкінці літнього трансферного вікна.
Вест Хем на своєму офіційному сайті повідомив про завершення трансферу Курта Зума з Челсі. Контракт з "молотками" розрахований до 2025 року. За інформацією Transfermarkt, Вест Хем заплатив за зіркового француза 30 млн євро.
Челсі заплатить солідну суму за зірку Севільї
"Я дуже радий і дуже пишаюсь. Моя розмова з Девідом Мойєсом пройшла дуже швидко. Я просто відчував, що він дійсно хоче, щоб я приєднався до команди, особливо до такої хорошої команди, яка дуже, дуже добре розпочала сезон. Чудовий минулий сезон Вест Хема додав команді впевненості у прогресі в цьому році, і я хочу допомогти команді в цьому", – наводить слова Зума прес-служба клубу.
Нагадаємо, Курт перебрався до Челсі в 2014 році та вирушав у оренди до Сент-Етьєна, Сток Сіті та Евертона. Загалом, француз відіграв за лондонців 151 матч, у яких відзначився 10 голами та 6 асистами. За свою кар'єру 26-річний оборонець двічі ставав чемпіоном Англії, вигравав Кубок англійської Ліги та Лігу чемпіонів.
Вест Хем з Ярмоленком розписав бойову нічию із Крістал Пелас, Евертон здолав Брайтон та інші матчі 3-го туру АПЛ