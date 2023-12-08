Тоттенхэм перед домашним матчем с Вест Хэмом не знал побед на протяжении четырех туров подряд, потерпев три поражения. Да, на этом отрезке произошли 3:3 с Манчестер Сити или отмененный хет-трик Сона с Астон Виллой, или героическая игра с высокой линией обороны против Челси вдевятером. Это все было красиво, однако "шпоры" уже выпали за пределы ЛЧ.

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Именно поэтому ничья подопечных Энджи Постекоглу не устраивала. Хозяева так завелись, что открыли счет уже на 11-й минуте – это Ромеро перепрыгнул Агерда и Альвареса, замкнув подачу Порро с углового. Великолепное возвращение в старт для аргентинца.

В дальнейшем Тоттенхэм продолжил доминировать. "Шпоры" владели мячом 76% времени и вели по ударам со счетом 13:4 (6:1 в створ). Впрочем, реальных моментов до перерыва возникало не так уж и много. Вспоминается только выстрел Ло Чельсо с линии штрафной после скидки Джонсона (Фабиански парировал) и его же передача с левого края – Зума срезал ее в стойку собственных ворот.

Вест Хэм имел только несколько неплохих контратак, которые либо ничем не завершались, либо заставляли лайнсмена поднимать флажок. Тем не менее, "молотобойцы" на старте второго тайма отыгрались. Кудус решился пробить с дальней дистанции, а мяч срикошетил от Ромеро на Боуэна – Джаррод же метров с девяти переиграл Викарио. 1:1!

На 56-й минуте гости могли еще и вперед выйти, однако удар Пакеты с левой половины штрафной площадки не стал проблемой для Викарио. После этого игра несколько успокоилась. Моментов не возникало до конца 60-х минут – а потом "шпоры" проснулись.

На 70-й Ришарлисон прибежал на замыкание подачи от Порро, пробив головой метров с пяти, однако бразилец не попал в ворота! На 73-й же Порро сам стрелял с правого края, заставив Фабиански парировать. Наказание за расточительность прилетело оперативно – хотя это больше похоже на наказание за глупость.

Удоджи при попытке отдать пас назад вывел Боуэна один на один с Викарио. Голкипер бросился в ноги и спас Тотнем, однако мяч отскочил к Уорд-Проузу. Тот сразу же пробил, попав в стойку, а затем сыграв на добивании в пустые. 1:2! Вест Хэм вырвался вперед.

А Тоттенхэм уже и не отыгрался. Даже интересных эпизодов в завершающей части встречи не вспомнить. В деле обороны результата Вест Хэм прямо-таки шикарен – "хаммерс" засушат любую игру. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу подопечных Дэвида Мойеса, которым до зоны ЛЧ не хватает всего шести баллов.

Тоттенхэм же, несмотря на отсутствие победы в пятом матче подряд, держится в трех очках от четвертой позиции. Борьба за ЛЧ продолжается.

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