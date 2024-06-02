Роналду на днях позвонил Начо и пригласил его в Аль-Наср, сообщает Marca. Португалец также зовет к себе Каземиро, у которого не складывается в МЮ.

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Начо – капитан Реала, который вчера выиграл с командой шестую Лигу чемпионов. Из-за травм Алабы и Милитао он получил достаточно игрового времени в этом сезоне, однако в дальнейшем перспективы испанского центрбека туманны.

У Начо есть вариант с переездом в МЛС, однако Роналду соблазняет его деньгами Саудовской Аравии. Криштиану мечтает сформировать в Аль-Насре ментальность Реала, чтобы бросить вызов Аль-Хилялю. По приглашению Роналду в руководство клуба уже пришел Фернандо Йерро.