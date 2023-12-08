Тоттенхем перед домашнім матчем з Вест Хемом не знав перемог протягом чотирьох турів поспіль, зазнавши трьох поразок. Так, на цьому відрізку сталися 3:3 з Манчестер Сіті чи скасований хет-трик Сона з Астон Віллою, чи героїчна гра з високою лінією оборони проти Челсі вдев'ятьох. Це все було красиво, однак "шпори" вже випали за межі ЛЧ.

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Сае тому нічия підопічних Енджі Постекоглу не влаштовувала. Господарі так завелися, що відкрили рахунок вже на 11-й хвилині – це Ромеро перестрибнув Агерда й Альвареса, замкнувши подачу Порро з кутового. Чудове повернення в старт для аргентинця.

Надалі Тоттенхем продовжив домінувати. "Шпори" володіли м'ячем 76% часу й вели за ударами з рахунком 13:4 (6:1 у площину). Втім, реальних моментів до перерви виникало не так вже й багато. Пригадується тільки постріл Ло Чельсо з лінії штрафного після скидки Джонсона (Фабіанскі парирував) та його ж передача з лівого краю – Зума зрізав її у стійку власних воріт.

Вест Хем мав тільки кілька непоганих контратак, які або нічим не завершувались, або змушували лайнсмена підіймати прапорець. Тим не менш, "молотобійці" на старті другого тайму відігрались. Кудус наважився пробити з далекої відстані, а м'яч зрикошетив від Ромеро на Боуена – Джаррод же метрів з дев'яти переграв Вікаріо. 1:1!

На 56-й хвилині гості могли ще й вперед вийти, однак удар Пакети з лівої половини карного майданчика не став проблемою для Вікаріо. Після цього гра дещо заспокоїлась. Моментів не виникало до кінця 60-х хвилин – а потім "шпори" прокинулись.

На 70-й Рішарлісон прибіг на замикання подачі від Порро, пробивши головою метрів з п'яти, однак бразилець не влучив у ворота! На 73-й же Порро сам стріляв з правого краю, змусивши Фабіанскі парирувати. Покарання за марнотратство прилетіло оперативно – хоча це більше схоже на покарання за дурість.

Удоджі при спробі віддати пас назад вивів Боуена віч-на-віч з Вікаріо. Голкіпер кинувся в ноги й врятував Тотнем, однак м'яч відскочив до Ворд-Проуза. Той одразу ж пробив, влучивши у стійку, а потім зігравши на добиванні в порожні. 1:2! Вест Хем вирвався уперед.

А Тоттенхем вже й не відігрався. Навіть цікавих епізодів в завершальній частині зустрічі не згадати. У справі оборони результату Вест Хем прямо-таки шикарний – "хаммерс" засушать будь-яку гру. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Девіда Мойєса, яким до зони ЛЧ не вистачає всього шести балів.

Тоттенхем же, попри відсутність звитяги в п'ятому матчі поспіль, тримається у трьох очках від четвертої позиції. Боротьба за ЛЧ триває.

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