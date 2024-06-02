Голкипер Реала Тибо Куртуа радостно купается в лучах славы после победы в ЛЧ и невероятного завершения сезона.

– Я представляю, насколько для тебя особенное такое завершение сезона...

– Это был очень долгий, тяжелый год, но с большой поддержкой со стороны раздевалки: партнеров, тренерского штаба... всех. Счастлив и доволен завершить его так. Пять "сухих" матчей из пяти. Я не могу жаловаться!

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– Как обсуждение вратарского вопроса воспринималось внутри команды?

– Я был спокойным. Мистер знает, что я могу предложить. Андрей отыграл великолепный год, и мы должны его поблагодарить. Но в конце я знал, что у меня все хорошо, все складывалось великолепно на матчах и тренировках.

Что было бы, если бы у Лунина не было гриппа? Ну, я не знаю, спрашивайте Анчелотти. Впрочем, он сильно доверяет мне, и я рад отблагодарить, – приводит слова Куртуа AS.

Напомним, Лунин был основным вратарем Реала на протяжении плей-офф ЛЧ, однако перед финалом все пошло наперекосяк. Украинец заболел, не тренировался с командой неделю и не имел шансов побороться с Куртуа, который после травмы набрал мощную форму.

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