Челси принимает Вест Хэм в 34-м туре АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Челси – Вест Хэм стартовал в 16:00 по Киеву. Команда Томаса Тухеля занимает 3 место в АПЛ (62 очка), "молоты" идут седьмыми – 52 пункта и только один набранный балл в последних двух матчах. В четверг команда Дэвида Мойес сыграет против Айнтрахта в полуфинале Лиги Европы.

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Андрей Ярмоленко очень неожиданно оказался в стартовом составе. Это первый выход украинца в основе в текущем сезоне АПЛ – до сих пор лидер сборной Украины наиграл в чемпионате Англии всего 164 минуты (14 матчей) и забил 1 гол. Всего в сезоне 2021/22 Ярмоленко провел 27 поединков, трижды забил и трижды ассистировал партнерам.

Прямая трансляция матча – на Setanta Sports+. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы

Челси: Менди – Аспиликуэта, Силва, Чалоба – Лофтус-Чик, Канте, Жоржиньо, Алонсо – Маунт – Хаверц, Вернер.

Вест Хэм: Фабиански – Джонсон, Доусон, Крессвелл – Цоуфал, Нобл, Соучек, Масуаку – Ярмоленко, Форналс, Бенрама.