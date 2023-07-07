Денис Закария, который выступал за Челси на правах аренды, имеет шанс остаться в Лондоне, но выступать в составе Вест Хэма.

Лидер лондонского Вест Хэма Деклан Райс в ближайшее время покинет команду, перейдя к лондонскому Арсеналу, заставляющему руководство "молотобойцев" активно искать замену футболисту на трансферном рынке.

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Как сообщает издание Evening Standard, лондонцы рассматривают вариант с приглашением швейцарского полузащитника Ювентуса Дениса Закарии, в прошлом сезоне выступавшего за Челси на правах аренды.

По информации источника, руководители английского клуба уже провели встречу с представителями туринцев, не рассчитывающих на 26-летнего игрока. Ожидается, что ориентировочная сумма трансфера составит около 16 миллионов евро.

В прошлом сезоне Закария играл в аренде за Челси. На его счету один гол в 11 матчах АПЛ.

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