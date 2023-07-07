Деніс Закарія, який грав за Челсі на правах оренди, має шанс залишитися в Лондоні, але виступати в складі Вест Хема.

Лідер лондонського Вест Хема Деклан Райс найближчим часом покине команду, перейшовши до лондонського Арсенала, що змушує керівництво "молотобійців" активно шукати заміну футболісту на трансферному ринку.

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Як повідомляє видання Evening Standard, лондонці розглядають варіант із запрошенням швейцарського півзахисника Ювентуса Деніса Закарії, який в минулому сезоні виступав за Челсі на правах оренди.

За інформацією джерела, керівники англійського клубу вже провели зустріч з представниками туринців, які не розраховують на 26-річного гравця. Очікується, що орієнтовна сума трансферу складе приблизно 16 мільйонів євро.

У минулому сезоні Закарія грав в оренді за Челсі. На його рахунку один гол в 11 матчах АПЛ.

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