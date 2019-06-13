Ярмоленко против Зинченко, Манчестер Юнайтед будет принимать Челси – АПЛ анонсировала матчи первого тура сезона 2019/20

Болельщики команд чемпионата Англии уже могут узнать соперников на стартовый тур будущего сезона.

Руководство английской Премьер-лиги представило список поединков на первый тур сезона 2019/20.

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Интересно, что уже в стартовом туре болельщики смогут наблюдать "украинское дерби" на территории Туманного Альбиона – Вест Хэм Андрея Ярмоленко будет принимать действующего чемпиона Англии Манчестер Сити, за который выступает Александр Зинченко.

Центральным матчем тура станет классическое противостояние между Челси и Манчестер Юнайтед. Новый сезон стартует 9 августа.

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