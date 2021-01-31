Напрасный героизм Ярмоленко и концерт Салаха в видеообзоре матча Вест Хэм – Ливерпуль – 1:3
23:20 - Читати українською
Вест Хэм проиграл Ливерпулю в рамках 21-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча Вест Хэм – Ливерпуль на Футбол 24.
Мохамед Салах 57’
Мохамед Салах 68’
57’ Мохамед Салах
68’ Мохамед Салах
Вялые атаки "красных" не стали проблемой для подопечных Мойеса, поэтому на перерыв команды ушли при счете 0:0. Ситуацию взялся исправлять Салах. Звезда Ливерпуля пробил Фабиански обводным ударом, а затем завершил стремительную контратаку. Андрей Ярмоленко сделал отчаянный забег на 80 метров, но накрыть египтянина не успел.
Ливерпуль справился с Вест Хэмом и поднялся на третье место АПЛ – Ярмоленко проиграл роковой спринт герою
Соперники обменялись голами под занавес встречи. Вейналдум отгрузил третий мяч в ворота Вест Хэма, а через 3 минуты центрбек Доусон спас "молотков" от разгрома – 1:3
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