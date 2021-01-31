Вялые атаки "красных" не стали проблемой для подопечных Мойеса, поэтому на перерыв команды ушли при счете 0:0. Ситуацию взялся исправлять Салах. Звезда Ливерпуля пробил Фабиански обводным ударом, а затем завершил стремительную контратаку. Андрей Ярмоленко сделал отчаянный забег на 80 метров, но накрыть египтянина не успел.

Ливерпуль справился с Вест Хэмом и поднялся на третье место АПЛ – Ярмоленко проиграл роковой спринт герою

Соперники обменялись голами под занавес встречи. Вейналдум отгрузил третий мяч в ворота Вест Хэма, а через 3 минуты центрбек Доусон спас "молотков" от разгрома – 1:3