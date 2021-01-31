Марний героїзм Ярмоленка і концерт Салаха у відеоогляді матчу Вест Хем – Ліверпуль – 1:3
31 січня 23:20 - Читать на русском
Вест Хем програв Ліверпулю в рамках 21-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу Вест Хем – Ліверпуль на Футбол 24.
Мохамед Салах 57’
Мохамед Салах 68’
57’ Мохамед Салах
68’ Мохамед Салах
Мляві атаки "червоних" не стали проблемою для підопічних Мойєса, тому на перерву команди пішли за рахунку 0:0. Ситуацію взявся виправляти Салах. Зірка Ліверпуля пробив Фабіанскі обвідним ударом, а згодом завершив стрімку контратаку. Андрій Ярмоленко здійснив відчайдушний забіг на 80 метрів, але накрити єгиптянина не встиг.
Ліверпуль впорався з Вест Хемом і піднявся на третє місце АПЛ – Ярмоленко програв фатальний спринт герою
Суперники обмінялися голами під завісу зустрічі. Вейналдум відвантажив третій м'яч у ворота Вест Хема, а через 3 хвилини центрбек Доусон врятував "молотів" від розгрому – 1:3.
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