Вест Хем програв Ліверпулю в рамках 21-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу Вест Хем – Ліверпуль на Футбол 24.

Мляві атаки "червоних" не стали проблемою для підопічних Мойєса, тому на перерву команди пішли за рахунку 0:0. Ситуацію взявся виправляти Салах. Зірка Ліверпуля пробив Фабіанскі обвідним ударом, а згодом завершив стрімку контратаку. Андрій Ярмоленко здійснив відчайдушний забіг на 80 метрів, але накрити єгиптянина не встиг.

Ліверпуль впорався з Вест Хемом і піднявся на третє місце АПЛ – Ярмоленко програв фатальний спринт герою

Суперники обмінялися голами під завісу зустрічі. Вейналдум відвантажив третій м'яч у ворота Вест Хема, а через 3 хвилини центрбек Доусон врятував "молотів" від розгрому – 1:3.