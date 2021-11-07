Ливерпуль поехал в гости к Вест Хэму в рамках 11 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Вест Хэм – Ливерпуль стартует в 18:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на канале Setanta Sports Ukraine.

Андрей Ярмоленко снова не попал в заявку. На неделе украинец получил повреждение и не успел восстановиться к игре с Ливерпулем. Он не готов выйти на поле, сообщает журналист Джек Россер. Далее пауза на матчи сборных, в течение которой Украина сыграет решающий матч против Боснии и Герцеговины.

Стартовые составы команд

Вест Хэм: Фабиански – Джонсон, Зума, Огбонна, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Форнальс, Бенрахма – Антонио.

Запасные: Ареоля, Фредерикс, Цоуфал, Масуаку, Доусон, Диоп, Крал, Нобл, Лансини.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен – Салах, Жота, Мане.

Запасные: Келлехер, Уильямс, Цимикас, Конате, Филлипс, Мортон, Алькантара, Минамино, Ориджи.

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