Ліверпуль поїхав в гості до Вест Хема в рамках 11 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Вест Хем – Ліверпуль стартує на о 18:30 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а подивитися поєдинок у прямому етері можна на каналі Setanta Sports Ukraine.

Андрій Ярмоленко знову не потрапив у заявку. На тижні українець отримав пошкодження і не встиг відновитися до гри з Ліверпулем. Він не готовий вийти на поле, інформує журналіст Джек Россер. Далі пауза на матчі збірних, протягом якої Україна зіграє вирішальний матч проти Боснії та Герцеговини.

Стартові склади команд

Вест Хем: Фабіанскі – Джонсон, Зума, Огбонна, Крессвелл – Соучек, Райс – Боуен, Форнальс, Бенрахма – Антоніо.

Запасні: Ареоля, Фредерікс, Цоуфал, Масуаку, Доусон, Діоп, Крал, Нобл, Лансіні.

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Окслейд-Чемберлен – Салах, Жота, Мане.

Запасні: Келлехер, Вільямс, Цімікас, Конате, Філліпс, Мортон, Алькантара, Мінаміно, Оріджі.

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