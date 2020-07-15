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Ярмоленко рискует получить еще одного серьезного конкурента – сенсация сезона угрожает и Шведу

00:55 - Читати українською
Ярмоленко рискует получить еще одного серьезного конкурента – сенсация сезона угрожает и Шведу
Грейди Диангана / Getty Images

Вест Хэм имеет неплохие резервы для усиления состава в следующем сезоне.

Лондонцы ждут возвращения 22-летнего вингера Грейди Диангана из аренды в Вест Бромвиче, информирует Sun.

Лингард может оказаться в Вест Хэме – есть нюанс

Англичанин выдает великолепный сезон в Чемпионшипе, уже отметившись 7 голами и 6 ассистами. Впрочем, сам Диангана не уверен, что хочет оставаться в Вест Хэме. На правом фланге атаки "молотов" есть серьезные конкуренты Боуэн и Ярмоленко, поэтому Грейди может решиться на переход в другой клуб. Среди кандидатов называют Аякс и Селтик. Если шотландский гранд выигрывает конкуренцию за игрока, то тяжелые времена наступят для другого украинца, Марьяна Шведа, который и без того почти не выходил на поле за весь сезон.

К слову, контракт Диангана с Вест Хэмом завершается этим летом, поэтому молодой вингер будет сам определять свою дальнейшую судьбу, если не подпишет новое соглашение.

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Трансферы Грейди Грейди Диангана Вест Хэм Вест Хэм Вест Бромвич Вест Бромвич Аякс Аякс Селтик Селтик Англия
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