Обе команды набрали неплохую форму. Брайтон перестрелял Тоттенхэм, а Вест Хэм вообще последовательно снял скальпы с Вулверхэмптона, МЮ и Арсенала.

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Подопечные Де Дзерби 23 тура не могли удержать ворота "сухими". Серия длилась еще с 14 мая, когда удалось выиграть 3:0 на поле Арсенала. Снова выезд в Лондон, и снова Брайтон вдруг стал рациональной командой.

У Вест Хэма до перерыва можно упомянуть лишь выстрел Боуэна, который Стил парировал в штангу. Лайнсмен поднял флажок, поэтому и здесь гола быть не могло. Брайтон имел супермоменты в конце каждого из таймов. Гросс проиграл ближнюю дуэль Ареола, а Модер с нескольких метров умудрился влепить на трибуны.

"Чайки" наконец-то уберегли ворота нетронутыми и сдвинули МЮ с седьмого места. Вест Хэм шестой, имея на 3 пункта больше.

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