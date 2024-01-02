Обидві команди набрали непогану форму. Брайтон перестріляв Тоттенхем, а Вест Хем взагалі послідовно зняв скальпи з Вулверхемптона, МЮ та Арсенала.

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Підопічні Де Дзербі 23 тури поспіль не могли втримати ворота "сухими". Серія тягнулася ще з 14 травня, коли вдалося виграти 3:0 на полі Арсенала. Знову виїзд в Лондон, і знову Брайтон раптом став раціональною командою.

У Вест Хема до перерви можна згадати лише постріл Боуена, який Стіл парирував у стійку. Лайнсмен підняв прапорець, тому і тут голу бути не могло. Брайтон мав супермоменти наприкінці кожного з таймів. Гросс програв ближню дуель Ареола, а Модер з кількоз метрів примудрився вліпити на трибуни.

"Чайки" нарешті вберегли ворота недоторканими і посунули МЮ зі сьомого місця. Вест Хем шостий, маючи на 3 пункти більше.

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