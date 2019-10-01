Вест Хэм готов продать одного из лидеров в Манчестер Юнайтед за рекордную сумму

Лондонский Вест Хэм готов рассмотреть предложения по трансферу полузащитника Деклана Райса, которым интересуются европейские гранды.

"Молотобойцы" могут вступить в переговоры о продаже 20-летнего футболиста, если предложенная сумма будет не меньше, чем 100 млн фунтов, сообщает Daily Express.

Пеллегрини не уверен, что Райс останется в Вест Хэме - партнер Ярмоленко заинтересовал европейские гранды

Таким образом, трансфер Райса может стать рекордным в истории британского футбола. Главным претендентом на молодого англичанина, недавно подписавшего новый контракт с Вест Хэмом, называют Манчестер Юнайтед. Также в списке заинтересованных фигурируют Манчестер Сити, Челси и мадридский Реал.

В сезоне 2019/20 Деклан Райс провел 7 матчей в АПЛ.

"Выдающийся украинский делает разницу": английские СМИ ума от Ярмоленко, который второй раз подряд красиво забивает в АПЛ