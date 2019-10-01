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Вест Хэм готов продать одного из лидеров в Манчестер Юнайтед за рекордную сумму

07:30 161 Читати українською
Вест Хэм готов продать одного из лидеров в Манчестер Юнайтед за рекордную сумму
Деклан Райс / Sky Sports

Лондонский Вест Хэм готов рассмотреть предложения по трансферу полузащитника Деклана Райса, которым интересуются европейские гранды.

"Молотобойцы" могут вступить в переговоры о продаже 20-летнего футболиста, если предложенная сумма будет не меньше, чем 100 млн фунтов, сообщает Daily Express.

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Таким образом, трансфер Райса может стать рекордным в истории британского футбола. Главным претендентом на молодого англичанина, недавно подписавшего новый контракт с Вест Хэмом, называют Манчестер Юнайтед. Также в списке заинтересованных фигурируют Манчестер Сити, Челси и мадридский Реал.

В сезоне 2019/20 Деклан Райс провел 7 матчей в АПЛ.

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