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Вест Хем готовий продати одного з лідерів у Манчестер Юнайтед за рекордну суму

07:30 1256 Читать на русском
Вест Хем готовий продати одного з лідерів у Манчестер Юнайтед за рекордну суму
Деклан Райс / Sky Sports

Лондонський Вест Хем готовий розглянути пропозиції щодо трансферу півзахисника Деклана Райса, яким цікавляться європейські гранди.

"Молотки" можуть вступити в переговори щодо продажу 20-річного футболіста, якщо запропонована сума буде не меншою, ніж 100 млн фунтів, повідомляє Daily Express.

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Отже, трансфер Райса може стати рекордним в історії британського футболу. Головним претендентом на молодого англійця, який нещодавно підписав новий контракт з Вест Хемом, називають Манчестер Юнайтед. Також у списку зацікавлених фігурують Манчестер Сіті, Челсі та мадридський Реал.

У сезоні 2019/20 Деклан Райс провів 7 матчів в АПЛ.

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