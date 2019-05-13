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Пеллегрини не уверен, что Райс останется в Вест Хэме – партнер Ярмоленко заинтересовал европейских грандов

13 мая 20:11 95 Читати українською
Пеллегрини не уверен, что Райс останется в Вест Хэме – партнер Ярмоленко заинтересовал европейских грандов
Деклан Райс / ФК Вест Хэм

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини сообщил, что не знает, где будет выступать в следующем сезоне полузащитник Деклан Райс.

"Я не могу знать будущего. Конечно, Деклан провел невероятный сезон, это 20-летний игрок, который имеет много качеств", – цитирует Пеллегрини Daily Mirror.

Реал начал переговоры с одноклубником Ярмоленко Райсом

Ранее сообщалось, что на юного хавбека сборной Англии нацелились Челси, Манчестер Юнайтед, а также мадридский Реал.

Вест Хэм завершил сезон в АПЛ 10 позиции, набрав 52 очка. В еврокубках команда Андрея Ярмоленко в сезоне 2019/20 выступать не будет.

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