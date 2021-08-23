Защитник Челси Курт Зума близок к смене клубной прописки в конце летнего трансферного окна.

Вест Хэм согласовал трансфер Курта Зума из Челси – "молотки" заплатят около 26 млн фунтов стерлингов за защитника, сообщает Goal.

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Впрочем, Вест Хэм пока не может договориться относительно личного контракта француза. Челси же поддерживает контакт с агентами защитника Севильи Жюля Кунде и может приобрести центрбека, если продаст Зума.

К слову, Курт провел 36 матчей за Челси в прошлом сезоне, записав в свой актив 5 голов.

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