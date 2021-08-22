Давиде Дзаппакоста в ближайшее время станет игроком Аталанты, сообщает Di Marzio.

Челси отпустил чемпиона Европы в Лион

Челси согласовал полноценный трансфер итальянского защитника, контракт Давиде с бергамасками будет рассчитан до лета 2025. Прошлый сезон защитник провел в Дженоа на правах аренды.

В 2017-м Челси приобрел Дзаппакосту у Торино за 25 млн евро. Давиде является воспитанником Аталанты. Портал transfermarkt оценивает игрока в 8 млн евро.

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