Аталанта усилится защитником Челси
22:21 - Читати українською
Защитник Челси Давиде Дзаппакоста вернется на родину.
Давиде Дзаппакоста в ближайшее время станет игроком Аталанты, сообщает Di Marzio.
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Челси согласовал полноценный трансфер итальянского защитника, контракт Давиде с бергамасками будет рассчитан до лета 2025. Прошлый сезон защитник провел в Дженоа на правах аренды.
В 2017-м Челси приобрел Дзаппакосту у Торино за 25 млн евро. Давиде является воспитанником Аталанты. Портал transfermarkt оценивает игрока в 8 млн евро.
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