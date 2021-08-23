Вест Хем узгодив трансфер Курта Зума з Челсі – "молотки" заплатять близько 26 млн фунтів стерлінгів за оборонця, повідомляє Goal.

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Втім, Вест Хем поки не може домовитись щодо особистого контракту француза. Челсі ж підтримує контакт з агентами оборонця Севільї Жюля Кунде та може придбати центрбека, якщо продасть Зума.

До слова, Курт провів 36 матчів за Челсі у минулому сезоні, записавши до свого активу 5 голів.

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