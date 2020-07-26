Вест Хэм – Астон Вилла: онлайн-трансляция матча АПЛ – Ярмоленко получил традиционную роль

Матч, как и онлайн-трансляция Вест Хэм – Астон Вилла на "Футбол 24", стартует в 18:00. Команда украинца гарантировала себе сохранение прописки в АПЛ, а вот соперник еще может вылететь. Вилланы, правда, имеют преимущество по разнице голов и забитым мячам, если наберут равное количество очков с Борнмутом и Уотфордом. С момента, когда Ярмоленко, который рискует попрощаться с лондонцами, в последний раз вышел в стартовом составе и проиграл, "молоты" набрали 7 очков за 3 тура. За этот же промежуток времени бирмингемцы также не проиграли, дважды триумфировав и сыграв вничью.

Манчестер Юнайтед и Вест Хэм оформили взаимовыгодную ничью – тревожный сигнал для Ярмоленко от Мойеса, эпический ляп Погба