Вест Хем – Астон Вілла: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Ярмоленко отримав традиційну роль

Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Астон Вілла на "Футбол 24", стартує о 18:00. Команда українця гарантувала собі збереження прописки в АПЛ, а ось суперник ще може вилетіти. Віллани, щоправда, мають перевагу за різницею голів та забитими м'ячами, якщо наберуть рівну кількість очок з Борнмутом та Уотфордом. З моменту, коли Ярмоленко, який ризикує попрощатися з лондонцями, востаннє вийшов у стартовому складі та програв, "молоти" набрали 7 очок за 3 тури. За цей же проміжок часу бірмінгемці також не програли, двічі тріумфувавши та зігравши внічию.

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