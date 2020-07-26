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Вест Хем – Астон Вілла: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Ярмоленко отримав традиційну роль

17:01 - Читать на русском
Вест Хем – Астон Вілла: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Ярмоленко отримав традиційну роль
Вест Хем – Астон Вілла: онлайн-трансляція матчу 26 липня 2020

Вест Хем та Астон Вілла закривають для себе сезон чемпіонату Англії 291/20. Ярмоленко традиційно опинився в запасі. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу АПЛ дивіться на "Футбол 24".

 

Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Астон Вілла на "Футбол 24", стартує о 18:00. Команда українця гарантувала собі збереження прописки в АПЛ, а ось суперник ще може вилетіти. Віллани, щоправда, мають перевагу за різницею голів та забитими м'ячами, якщо наберуть рівну кількість очок з Борнмутом та Уотфордом. З моменту, коли Ярмоленко, який ризикує попрощатися з лондонцями, востаннє вийшов у стартовому складі та програв, "молоти" набрали 7 очок за 3 тури. За цей же проміжок часу бірмінгемці також не програли, двічі тріумфувавши та зігравши внічию.

Ман Юнайтед та Вест Хем оформили взаємовигідну нічию – тривожний сигнал для Ярмоленка від Мойєса, епічний ляп Погба

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Теги
Англія Головне Вест Хем Вест Хем Андрій Андрій Ярмоленко Вест Хем - Астон Вілла Астон Вілла Астон Вілла
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