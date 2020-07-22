Ман Юнайтед и Вест Хэм оформили взаимовыгодную ничью – тревожный сигнал для Ярмоленко от Мойеса, эпичный ляп Погба

Матч и онлайн-трансляция Манчестер Юнайтед – Вест Хэм стартовал в 20:00 по Киеву. Игру транслировал телеканал Setanta Sports. Команда Андрея Ярмоленко де-юре еще не гарантировала себе место в Премьер-лиге на следующий сезон, но для вылета "молотов" необходимо чудо. Вест Хэм набрал 37 пунктов – на 3 больше, чем у Астон Виллы и Уотфорда. К счастью для подопечных Мойеса, у них лучшая среди конкурентов разница забитых и пропущенных мячей, а именно этот фактор является решающим в случае равенства набранных очков. По состоянию на момент начала игры разница голов Вест Хэма составляла минус 13, тогда как у Астон Виллы – минус 26, а у Уотфорда – минус 27. Таким образом, даже ничья в матче с Манчестер Юнайтед официально гарантировала Вест Хэму сохранение прописки в элите.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ

Манчестер Юнайтед решает совсем другие задачи. "Красные" дьяволы благодаря отличным результатам в 2020 году вплотную приблизились к зоне Лиги чемпионов. Победа над Вест Хэмом позволяла манкунианцам обойти Лестер на 3 очка и закрепиться в топ-4. Интересно, что в последнем туре подопечные Сульшера будут играть как раз против "лис" – тогда и станут известны обладатели двух путевок от Англии в Лигу чемпионов 2020/21.

Андрей Ярмоленко начал поединок в запасе, а на его позиции правого атакующего хавбека уже привычно вышел Джаррод Боуен. Заметим, что в двух последних матчах украинец получил от Дэвида Мойеса лишь суммарные 18 игровых минут (без учета компенсированного времени).

С первых секунд поединка хозяева захватили мяч под свой контроль и могли забивать уже на 2-й минуте. Марсьяль получил пас от Фернандеша, вошел в штрафную, качнул Диопа и пробил в дальний угол. Фабиански в прыжке достал мяч. Буквально тут же польский голкипер вновь вступил в игру, забрав мяч после удара Гринвуда из-за пределов штрафной. Вест Хэм добрался до ворот Де Хеа лишь на 10-й минуте. Антонио заработал довольно перспективный штрафной, но после сильной подачи Крессвелла мяч, никого не задев, покинул пределы поля. После этого игра переместилась в центр поля без особых моментов.

Дальний выстрел Марсьяля, который попытался оживить ситуацию, был неточным. "Молотки" ответили неудачным ударом Огбонны после навеса Боуена. МЮ снова добавил – Фабиански спас Вест Хэм, отбив удар Рашфорда, а Фосу-Менса не сумел акцентировано попасть по мячу и упустил свой шанс. Момент был и у Гринвуда, удар которого метров с 10-ти заблокировал Огбонна. Отметим действия Уильямса, который эффектно убрал Боуена в штрафной гостей.

На 43-й минуте Де Хеа впервые вступил в игру. В борьбе с Линделёфом Антонио все же сумел нанести удар – испанец был на месте. На последней минуте тайма Погба ценой нокдауна заблокировал мощный удар Райса со штрафного. Как оказалось, француз сыграл руками, а после подсказки VAR арбитр все же назначил пенальти. Хитрости Погба а-ля Суарес на ЧМ-2010 не прошли – Антонио с пенальти открыл счет. 8-й гол 30-летнего англичанина в последних 6-ти матчах! Практически сразу после этого прозвучал свисток на перерыв.

В дебюте второго тайма МЮ отыгрался. Марсьяль и Гринвуд вдвоем вскружили голову защитникам Вест Хэма, обыгравшись вблизи штрафной гостей. В итоге, Мейсон мощным выстрелом низом в ближний угол восстановил равновесие. "Дьяволы" продолжили атаковать – Огбонна заблокировал удар Марсьяля, но свой шанс создали и гости. Боуен с правой пробил под перекладину – Де Хеа потянул.

Обе команды еще немного поатаковали, но чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем меньше было остроты. Самым интересным моментом последних минут стала потасовка Фернандеша и Масуаку. Обошлось без удалений, хотя VAR просматривал этот момент. Андрей Ярмоленко вышел лишь на 90+1 минуте – тревожный сигнал от Дэвида Мойеса для лидера сборной Украины, который рискует покинуть клуб уже этим летом. По крайней мере, в этом убеждены британские СМИ. Логично, что Андрей не успел себя проявить за такой "большой" промежуток времени.

В конце концов, 1:1 – ничья, которая устроила обе команды. Вест Хэм официально сохранил место в АПЛ, а Манчестер Юнайтед до конца матча Ливерпуль – Челси вышел на третье место. Для путевки в ЛЧ команде Сульшера достаточно не проиграть Лестеру в заключительном туре.

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