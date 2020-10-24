"Мы хорошо начали матч, но в последние 10-15 минут нам пришлось несладко. Во втором тайме мы сыграли лучше и быстро забили. У нас были шансы победить, но забить еще раз не удалось.

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Мы создали достаточно моментов. Защитники Вест Хэма играли так глубоко, что было сложно находить свободные зоны. Но шансы были. Я не из тех, кто может предвидеть будущее. Мы уже потеряли 7 очков – это много. Но у нас возникали проблемы по разным причинам. Нужно идти от матча к матчу и смотреть, что из этого получится.

Замена Агуэро после перерыва? Травма. Нет, я пока не знаю, какая именно. Все команды в АПЛ сложные. Вест Хэм провел хороший первый тайм", – приводит слова Гвардиолы BBC. Добавим, что аргентинец лишь недавно вернулся на поле после длительного восстановления после повреждения.

Напомним, Вест Хэм удержал ничью в матче с Манчестер Сити (1:1). Интересно, что обе команды имеют в активе по 8 очков и расположились в середине турнирной таблицы (хотя "горожане" имеют игру в запасе).

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