"Ми добре почали матч, але в останні 10-15 хвилин нам довелося несолодко. У другому таймі ми заграли краще і швидко забили. У нас були шанси перемогти, але забити ще раз не вдалося.

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Ми створили достатньо моментів. Захисники Вест Хема грали так глибоко, що було складно знаходити вільні зони. Але шанси були. Я не з тих, хто може передбачати майбутнє. Ми вже втратили 7 очок – це багато. Але у нас виникали проблеми з різних причин. Потрібно йти від матчу до матчу і дивитися, що з цього вийде.

Заміна Агуеро після перерви? Травма. Ні, я поки що не знаю, яка саме. Усі команди в АПЛ складні. Вест Хем провів хороший перший тайм", – наводить слова Гвардіоли BBC. Додамо, що аргентинець лише нещодавно повернувся на поле після тривалого відновлення після пошкодження.

Нагадаємо, Вест Хем втримав нічию у матчі з Манчестер Сіті (1:1). Цікаво, що обидві команди мають в активі по 8 очок та розташувались у середині турнірної таблиці (хоча "містяни" мають гру в запасі).

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