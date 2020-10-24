Матч 6 тура АПЛ между Вест Хэмом и Манчестер Сити начался довольно неожиданно.

Лондонцы вышли вперед на 18 минуте благодаря роскошному голу Майкла Антонио.

Вест Хэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ – украинцы начинают в запасе

Чешский дуэт "молотков" Соучек-Цоуфал разыграл простую комбинацию на правом фланге, и последний выполнил подачу в центр штрафной Манчестер Сити. Антонио не заметил опеки Рубена Диаса и расстрелял Эдерсона ударом в падении через себя – 1:0.

Добавим, что мощный хавбек Вест Хэма отличился уже третьим голом в текущем сезоне. Ранее одноклубник Ярмоленко огорчал Лестер и Арсенал.

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