Вест Хэм – Халл Сити: Ярмоленко выйдет в старте на матч Кубка английской лиги
21:05 - Читати українською
Наставник Вест Хэма Дэвид Мойес определился с игроками, которые будут защищать честь "молотобойцев" в поединке с Халл Сити.
Вест Хэм поборется с Халл Сити за путевку в 1/8 финала Кубка английской лиги.
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Тренерский штаб лондонцев определился со стартовым составом на встречу, где нашлось место и лидеру сборной Украины Андрею Ярмоленко. Напомним, 30-летний вингер также попадал в старт на предыдущем этапе турнира, где ВХ разгромил Чарльтон (3:0).
Напомним, поединок состоится сегодня, 22 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:30.
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