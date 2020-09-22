Наставник Вест Хэма Дэвид Мойес определился с игроками, которые будут защищать честь "молотобойцев" в поединке с Халл Сити.

Вест Хэм поборется с Халл Сити за путевку в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Ярмоленко имеет предложения из Европы и МЛС, – СМИ

Тренерский штаб лондонцев определился со стартовым составом на встречу, где нашлось место и лидеру сборной Украины Андрею Ярмоленко. Напомним, 30-летний вингер также попадал в старт на предыдущем этапе турнира, где ВХ разгромил Чарльтон (3:0).

Напомним, поединок состоится сегодня, 22 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:30.

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