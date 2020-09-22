Наставник Вест Хема Девід Мойєс визначився з гравцями, які захищатимуть честь "молотобійців" у поєдинку з Халл Сіті.

Вест Хем позмагається з Халл Сіті за путівку в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.

Ярмоленко має пропозиції з Європи та МЛС, – ЗМІ

Тренерський штаб лондонців визначився із стартовим складом на зустріч, де знайшлось місце і лідеру збірної України Андрію Ярмоленку. Нагадаємо, 30-річний вінгер також потрапляв у старт на попередньому етапі турніру, де ВХ розгромив Чарльтон (3:0).

Нагадаємо, двобій відбудеться сьогодні, 22 вересня, стартовий свисток пролунає о 21:30.

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