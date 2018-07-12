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Ярмоленко – седьмой украинец, который будет играть в АПЛ

11 июля 15:30 255 Читати українською
Ярмоленко – седьмой украинец, который будет играть в АПЛ
Андрей Ярмоленко / Фото из соцсетей

Новоиспеченный украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко стал седьмым украинцем в истории АПЛ.

Ярмоленко стал седьмым игроком из Украины, который будет защищать цвета клуба из элитного дивизиона туманного Альбиона.

Ярмоленко официально стал игроком Вест Хэма

До него в АПЛ играли Александр Евтушок (Ковентри), Олег Лужный (Арсенал, Вулверхэмптон), Сергей Ребров (Тоттенхэм), Андрей Шевченко (Челси), Андрей Воронин (Ливерпуль) и сейчас выступает Александр Зинченко (Манчестер Сити).

Напомним, украинский вингер перешел в лондонский Вест Хэм и подписал контракт на 4 года. По данным СМИ сумма трансфера составляет около 20 млн евро.

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