Ярмоленко – седьмой украинец, который будет играть в АПЛ

Новоиспеченный украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко стал седьмым украинцем в истории АПЛ.

Ярмоленко стал седьмым игроком из Украины, который будет защищать цвета клуба из элитного дивизиона туманного Альбиона.

Ярмоленко официально стал игроком Вест Хэма

До него в АПЛ играли Александр Евтушок (Ковентри), Олег Лужный (Арсенал, Вулверхэмптон), Сергей Ребров (Тоттенхэм), Андрей Шевченко (Челси), Андрей Воронин (Ливерпуль) и сейчас выступает Александр Зинченко (Манчестер Сити).

Напомним, украинский вингер перешел в лондонский Вест Хэм и подписал контракт на 4 года. По данным СМИ сумма трансфера составляет около 20 млн евро.