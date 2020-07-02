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Вест Хэм – Челси: капитан "синих" назвал основное преимущество команды Ярмоленко

2 июля 17:03 - Читати українською
Вест Хэм – Челси: капитан "синих" назвал основное преимущество команды Ярмоленко
Вест Хэм – Челси / Фото ФК Челси

Защитник Челси Сесар Аспиликуэта поделился впечатлениями от встречи с Вест Хэмом (2:3) в рамках 32-го тура АПЛ.

45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антонио
89’ Андрей Ярмоленко
 
Виллиан 42’
Виллиан 71’
42’ Виллиан
45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антонио
71’ Виллиан
89’ Андрей Ярмоленко

"Когда ты играешь с командами, которые находятся в зоне вылета, то понимаешь, что они будут биться до последнего. Мы должны честно проанализировать поражение, потому что в этой игре все зависело от нас.

Пушка Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Челси – 3:2

Меня как защитника очень огорчает и разочаровывает тот факт, что мы пропустили три гола. Это больно. Не могу дождаться возвращения к тренировкам и следующего матча, потому что сейчас мне очень плохо, я очень расстроен. Хочу как можно скорее начать следующую игру", – цитирует испанца официальный сайт Челси.

Напомним, гол Андрея Ярмоленко оставил Челси без очков в матче против "молотобойцев".

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Теги
Англия Челси Челси Вест Хэм Вест Хэм Вест Хэм - Челси Сесар Сесар Аспиликуэта
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