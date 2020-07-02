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Вест Хем – Челсі: капітан "синіх" назвав основну перевагу команди Ярмоленка

2 липня 17:03 - Читать на русском
Вест Хем – Челсі: капітан "синіх" назвав основну перевагу команди Ярмоленка
Вест Хем – Челсі / Фото ФК Челсі

Захисник Челсі Сесар Аспілікуета поділився враженнями від зустрічі з Вест Хемом (2:3) в рамках 32-го туру АПЛ.

45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антоніо
89’ Андрій Ярмоленко
 
Вілліан 42’
Вілліан 71’
42’ Вілліан
45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антоніо
71’ Вілліан
89’ Андрій Ярмоленко

"Коли ти граєш з командами, які перебувають в зоні вильоту, то розумієш, що вони будуть битися до останнього. Ми повинні чесно проаналізувати поразку, тому що в цій грі все залежало від нас.

Гармата Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Челсі – 3:2

Мене як захисника дуже засмучує і розчаровує той факт, що ми пропустили три голи. Це боляче. Не можу дочекатися повернення до тренувань і наступного матчу, тому що зараз мені дуже погано, я дуже засмучений. Хочу якомога швидше почати наступну гру", – цитує іспанця офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, гол Андрія Ярмоленка залишив Челсі без очок у матчі проти "молотобійців".

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Челсі Челсі Англія Вест Хем Вест Хем Вест Хем - Челсі Сесар Сесар Аспілікуета
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