Вест Бромвич уволил тренера после ничьей с Манчестер Сити – первая отставка сезона в АПЛ
"Дрозды" решили прекратить сотрудничество с наставником Славеном Биличем.
Вест Бромвич и Славен Билич разорвали соглашение о сотрудничестве по обоюдному согласию, информирует официальный сайт клуба.
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Вместе с главным тренером уволили и всех ассистентов. "Дрозды" расположились предпоследними с семью пунктами, а потому даже ничья с Манчестер Сити (1:1) накануне не спасла Билича.
Заметим, балканець возглавил ВБА в июне 2019-го. Ему удалось вернуть команду в Премьер-лигу после двух лет в Чемпионшипе.
К слову, Вест Бромвич стал первым клубом текущего сезона АПЛ, который расстался с главным тренером.
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