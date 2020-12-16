Вест Бромвич и Славен Билич разорвали соглашение о сотрудничестве по обоюдному согласию, информирует официальный сайт клуба.

Осечка "горожан" из-за автогола Диаша в видеообзоре матча Манчестер Сити – Вест Бромвич – 1:1

Вместе с главным тренером уволили и всех ассистентов. "Дрозды" расположились предпоследними с семью пунктами, а потому даже ничья с Манчестер Сити (1:1) накануне не спасла Билича.

Заметим, балканець возглавил ВБА в июне 2019-го. Ему удалось вернуть команду в Премьер-лигу после двух лет в Чемпионшипе.

К слову, Вест Бромвич стал первым клубом текущего сезона АПЛ, который расстался с главным тренером.

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