Вест Бромвіч та Славен Біліч розірвали угоду про співпрацю за обопільною згодою, інформує офіційний сайт клубу.

Осічка "містян" через автогол Діаша у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Вест Бромвіч – 1:1

Разом з головним тренером звільнили і всіх асистентів. "Дрозди" розташувались передостанніми з сімома пунктами, а тому навіть нічия з Манчестер Сіті (1:1) напередодні не врятувала Біліча.

Зауважимо, балканець очолив ВБА у червні 2019-го. Йому вдалось повернути команду у Прем'єр-лігу після двох років у Чемпіоншипі.

До слова, Вест Бромвіч став першим клубом поточного сезону АПЛ, який попрощався з головним тренером.

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