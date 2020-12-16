Вест Бромвіч звільнив тренера після нічиєї з Манчестер Сіті – перша відставка сезону в АПЛ
"Дрозди" вирішили припинити співпрацю з наставником Славеном Білічем.
Вест Бромвіч та Славен Біліч розірвали угоду про співпрацю за обопільною згодою, інформує офіційний сайт клубу.
Осічка "містян" через автогол Діаша у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Вест Бромвіч – 1:1
Разом з головним тренером звільнили і всіх асистентів. "Дрозди" розташувались передостанніми з сімома пунктами, а тому навіть нічия з Манчестер Сіті (1:1) напередодні не врятувала Біліча.
Зауважимо, балканець очолив ВБА у червні 2019-го. Йому вдалось повернути команду у Прем'єр-лігу після двох років у Чемпіоншипі.
До слова, Вест Бромвіч став першим клубом поточного сезону АПЛ, який попрощався з головним тренером.
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