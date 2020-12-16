Манчестер Сити расписал неожиданную ничью с Вест Бромвичем. Смотрите видео голов и интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Манчестер Сити ожидаемо отметился первым благодаря точному удару Гюндогана в нижний угол. Еще до перерыва Вест Бромвич восстановил паритет – Аджай пробивал по воротам, а мяч рикошетом от Диаша влетел в сетку. Во второй 45-минутке команды голами не отмечались.

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1:1 – "горожане" остались на шестой строчке с 20 пунктами. "Дрозды", имея в своем активе 7 очков, расположились на 19 месте.