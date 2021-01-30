Опытный нападающий перебрался на Туманный Альбион, сообщает официальный сайт "дроздов".

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Диань арендован Вест Бромвичем до конца сезона. Соглашение с Галатасараем обошлось мидлендцам ориентировочно 1,58 млн евро. Если 29-летний сенегалец хорошо себя проявит на Хоторнс, то ВБА сможет активировать опцию выкупа финалиста КАН-2019.

В нынешнем сезоне Мбайе Диань провел за Галатасарай 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей. Центрфорвард зарекомендовал себя большим пилигримом, сменив десяток клубов за время карьеры.

Он защищал цвета итальянского Бра, в 2013-2016 гг. был на контракте в туринском Ювентусе, выступал в аренде за Аяччо, Льерс, Аль-Шабаб, Вестерло, Уйпешт, играл за китайский Тяньцзинь Тэда, Касымпашу, Брюгге.

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