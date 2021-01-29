Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер раскрыл имена игроков, которые покинут клуб в ближайшее время.

"Вполне вероятно, что аренда Джесси Лингарда в Вест Хэм будет оформлена. Я хочу, чтобы он поехал и наслаждался игрой там.

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Также вероятно, что Рохо поедет в Аргентину, осталось только оформить некоторые бумаги. Касательно Ромеро я ничего не слышал, кроме того, что он остается с нами до конца контракта", – цитирует Сульшера Sky Sports.

Добавим, что Лингард в текущем сезоне провел лишь 3 матча, результативными действиями не отличался. Аргентинцы Рохо и Ромеро на поле вообще не выходили.

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