Досвідчений нападник перебрався на Туманний Альбіон, повідомляє офіційний сайт "дроздів".

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Діань орендований Вест Бромвічем до кінця сезону. Угода з Галатасараєм коштувала мідлендцям орієнтовно 1,58 млн євро. Якщо 29-річний сенегалець добре себе проявить на Хоторнс, то ВБА зможе активувати опцію викупу фіналіста КАН-2019.

У нинішньому сезоні Мбайє Діань провів за Галатасарай 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 м'ячів. Центрфорвард зарекомендував себе неабияким пілігримом, змінивши десяток клубів за час кар'єри.

Він захищав кольори італійського Бра, у 2013-2016 рр. був на контракті в туринському Ювентусі, виступав в оренді за Аяччо, Льєрс, Аль-Шабаб, Вестерло, Уйпешт, грав за китайський Тяньцзинь Теда, Касимпашу, Брюгге.

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