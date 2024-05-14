“То, что мы добрались до финала, – это очень хороший путь. Для нас честь – участвовать в этой большой игре. Да, мы выиграли чемпионат, но помним, что сезон еще продолжается, и нужно победить завтра. Все наши эмоции будут в финале.

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Опередить Динамо по количеству трофеев? Для нас мотивацией является прежде всего выиграть финал и добыть трофей для клуба. Возможно, для кого-то это важная деталь, но мы смотрим на трофей и хотели бы выиграть этот поединок", – цитирует Пушича пресс-служба УАФ.

Напомним, финал Кубка Украины 2023/24 состоится в среду, 15 мая, в Ровно на стадионе Авангард. Начало встречи в 19:00. Шахтер благодаря недавней победе в чемпионате догнал Динамо по количеству трофеев (по 38), а теперь имеет хорошую возможность выйти вперед.

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