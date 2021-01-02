Тоттенхэм разгромил Лидс и поднялся в зону еврокубков, Кристал Пэлас уверенно победил Шеффилд Юнайтед
В рамках субботней программы 17-го тура АПЛ было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Англии 2020/21, 17-й тур
Тоттенхэм – Лидс – 3:0
Голы: Кейн, 29 (пен), Сон Хын Мин, 43, Алдервейрелд, 50
Удаление: Догерти, 90+2 (Тоттенхэм) (вторая желтая)
Кристал Пэлас – Шеффилд Юнайтед – 2:0
Голы: Шлупп, 4, Эзе, 45+6
Брайтон – Вулверхэмптон – начало в 19:30
Вест Бромвич – Арсенал – начало в 22:00
Тоттенхэм в родных стенах принимал Лидс. Еще в первой половине встречи "шпоры" обеспечили себе комфортное преимущество в счете. На 29-й минуте Алиоски грубо сфолил в штрафной и рефери назначил одиннадцатиметровый, который без особых проблем реализовал Кейн. Под занавес тайма тот же Кейн прострелил в штрафную на Сон Хын Мина, который в касание отправил мяч в сетку.
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После перерыва подопечные Жозе Моуринью увеличили преимущество до разгромного. После навеса с углового Алдервейрелд пробил головой, а голкипер не сумел зафиксировать мяч – 3:0. До последних минут матча игроки Лидса отчаянно пытались отквитать хотя бы один гол, но так и не смогли создать ни одного опасного момента. В итоге – разгромная победа "шпор" – 3:0.
Благодаря этой победе Тоттенхэм с 29-ю очками поднялся на третью строчку турнирной таблицы, а Лидс с 23-я пунктами остался на одиннадцатом.
Кристал Пэлас в домашнем поединке встречался с откровенным аутсайдером АПЛ Шеффилд Юнайтед. "Орлам" удалось забить быстрый гол – на 4-й минуте отличился Шлупп. Под занавес тайма преимущество увеличил Эзе, который навозил нескольких защитников в штрафной и мощно выстрелил в правый нижний угол ворот – 2:0. "Клинки" же за все тайм не нанесли ни одного удара в створ ворот.
Во втором тайме темп игры замедлился. Хозяева играли на удержание результата, а гости пытались отквитать хотя бы один гол, но в атаке ничего не удавалось. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Кристал Пэлас – 2:0.
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